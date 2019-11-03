Тюменский футболист Иван Зазвонкин завоевал серебро международного турнира во Франции

| Фото: rfs.ru | Фото: rfs.ru

Тюменский футболист Иван Зазвонкин вернется из Франции с серебряной медалью международного турнира "Валь-де-Марн". Юношеская сборная России (игроки 2004 года рождения) разгромила Бельгию в итоговой игре 2 ноября.

Как сообщает Российский футбольный союз, в своем заключительном матче в Кретее россияне одержали крупную победу над командой Бельгии (5:1), заняв второе место в итоговой таблице.

Предыдущая победа над хозяевами турнира также ознаменовалась победой россиян со счетом 2:1. Иван Зазвонкин - воспитанник тюменского наставника Виктора Княжева - играл в стартовом составе. Сибирский полузащитник был заменен только на 63 минуте матча. К этому моменту россияне были впереди – 2:0.