Тобольский "Нефтехимик" обменялся победами с ростовскими баскетболистами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередные поединки в рамках первенства российской суперлиги 2 провел тобольский БК "Нефтехимик".

Тоболяки принимали в СК "Центральный" БК "Барс-РГЭУ" из Ростова-на-Дону. В первой встрече выдалась упорная борьба, исход которой решился лишь на последних секундах встречи. Гости победили со счетом - 89:87. Лучшим игроком в составе тоболяков стал Алексей Альмушев, набравший 19 очков и сделавший 13 подборов.

Во втором поединке тоболякам удалось взять уверенный реванш - 80:64. Тарас Клюндиков набрал 22 очка, став самым результативным в тобольской команде.

Следующие поединки "Нефтехимик" проведет на выезде. 9 и 10 ноября в Ставрополе тоболяки сыграют с местным "Динамо".

Евгений Новосёлов