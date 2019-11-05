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Тюменка Наталья Кузютина завоевала золотую медаль на турнире по дзюдо в Австралии

Спорт, 15:09 05 ноября 2019

центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Спортсменка Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Наталья Кузютина завоевала золотую медаль на открытом турнире Океании по дзюдо среди мужчин и женщин, который прошел в Австралии 3 и 4 ноября, сообщает ЦОП “Тюмень - дзюдо”.

В весовой категории до 52 кг боролись 22 спортсменки. Наталья Кузютина выиграла четыре поединка у соперниц из Швейцарии, Турции, США и в финале у испанской спортсменки Аны Перец Бокс.

По итогам турнира в городе Перт команда России заняла первое место, имея в активе три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды. Далее расположились представители Германии (2-3-3) и Испании (2-1-1).

Отметим, турнир в Австралии объединил 309 спортсменов из 66 стран мира.

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# дзюдо , победители , турнир

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