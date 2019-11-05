Новый завод "Прованс Групп" планирует выпускать до 250 тонн продукции в месяц

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 250 тонн продукции в месяц планирует выпускать завод по переработке плодовоовощных и листовых культур "Прованс Групп", который официально открылся в индустриальном парке "Боровский" 5 ноября.

Как рассказала генеральный директор предприятия Татьяна Овсянкина, уникальное производство, которое заработало в Тюменской области, единственное в своем роде за Уралом.

"Это специфичное производство, таких компаний немного, в России их насчитывается около шести, мы со всеми общаемся и обмениваемся опытом. Предприятие производит свежие салаты - мы их моем, режем, сушим, делаем миксы, упаковываем и поставляем в торговые сети, в сети фастфуда, где они добавляют их в бургеры и гамбургеры. Планируем поставлять продукцию в социальные учреждения", - рассказала Татьяна Овсянкина.

Предприятие начало работать семь лет назад в небольшом арендованном цехе в Тюмени. А два года назад началось проектирование и строительство завода на территории индустриального парка "Боровский". Общий объем инвестиций составил более 220 млн рублей. При этом подрядчиками, субподрядчиками и поставщиками основных строительных материалов стали тюменские компании.

"С открытием завода у нас существенно увеличились производственные мощности, появились дополнительные возможности по расширению ассортимента. У нас уже существует широкая география поставок. Мы нацелены на расширение ассортимента и объемов выпуска, чтобы закрывать максимальные потребности потребителей", - сказала Татьяна Овсянкина, добавив, что большую часть сырья поставляют российские фермеры, в том числе из Тюменской области.

Глава Тюменского района Светлана Иванова, выступая на открытии завода, отметила, что компания "Прованс Групп" зарекомендовала себя как отличный поставщик, переработчик овощей, компанию знают далеко за пределами Тюменской области.

"Предприятие поставляет свою продукцию в Курган, Челябинск, Омск, Томск, Сочи, Геленджик, Анапу и многие другие города. Надеюсь, что данный проект позволит расширить спектр услуг, географию реализации продукции, и будет востребован в отрасли социальной сферы Тюменского района", - сказала она.

Генеральный директора Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец подчеркнула, что "Прованс Групп" - хороший пример роста предприятия из маленькой компании, которая размещалась в арендованном цехе до самостоятельного, уверенного бизнеса.

"Компания всегда ориентирована на внедрение лучших практик, это активный участник программы по увеличению производительности труда и других региональных программ и проектов", - сказал она.

Отметим, общая площадь производственного комплекса ООО "Прованс Групп" составляет более 3 тыс. 400 кв. метров. Работать на новом высокотехнологичном производстве будут 80 человек, в том числе жители поселка Боровский.

Любовь Голышева