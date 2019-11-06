Бюджет Тюменской области на ближайшие три года останется социально ориентированным

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Бюджет Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов останется социально ориентированным. Расходы на социальную сферу в 2020 году составит 47% от общей статьи расходов. В 2021 и 2022 года – 50 и 44% соответственно.

Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике сообщил заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

"На повышение заработной платы работникам бюджетной сферы предусмотрено 15 миллиардов рублей, - отметил он. – В обязательном порядке предусмотрено повышение оплаты труда работникам сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, оплата труда которых осуществляется в соответствии с целевыми показателями, установленными майскими указами президента РФ".

Михаил Таранов отметил, что серьезные ресурсы бюджета будут направлены на развитие системы образования – более 94 млрд рублей на ближайшие три года. Из них более 33 млрд рублей на 2020 год. "Достаточно сказать, что в 2020 году будет введен 21 объект, - подчеркнул он. – Это семь детских садов, 12 общеобразовательных школ, одну школу искусств, одно спортивное сооружение. В 2021 году запланировано строительство 15 объектов. Кроме того, запланированы средства на разработку проектной документации еще почти на три десятка объектов образования".

Расходы на здравоохранение в предстоящем бюджетном цикле составят более 68 млрд рублей, в том числе на 2020 год – почти 28 млрд рублей. "Предстоит серьезная работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, - сообщил Михаил Таранов. – Запланировано ввести шесть новых лечебных учреждений, установить 42 фельдшерско-акушерских пункта, провести ремонт 16 учреждений, приобрести 30 автомобилей скорой медицинской помощи, а также сотни единиц лечебного оборудования".

На программу "Социальная политика" в следующем бюджетном цикле запланировано более 104 млрд рублей.

Члены комитета Тюменской областной думы по социальной политике рекомендовали принять проект закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в первом чтении.

Борис Олейник