Антон Костриченко расскажет о контекстной и таргетированной рекламе

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Занятие на тему "Контекстная и таргетированная реклама" проведет Антон Костриченко 7 ноября в 18 часов, сообщают организаторы.

На занятии разберут темы:

- Какие возможности появились в рекламе и аналитике в последнее время и как использовать их на пользу вашего бизнеса;

- Как объединить возможности разных рекламных инструментов (контекстной и таргетированной рекламы, поисковой оптимизации, продвижения в социальных сетях);

- Какому бизнесу подходит таргетированная реклама;

- Самые результативные форматы и таргетинги в рекламе;

- Как оптимизировать рекламу и снижать стоимость клиента.

Добавим, Антон Костриченко - владелец компаний SHEER и Лаборатория Клиентов (300+ проектов по созданию, продвижению сайтов, CRM и автоматизации бизнеса), основатель социального проекта "Целинации по постановке и достижению целей", путешественник, покорил Эльбрус (6542 м) и Килиманджаро (5989 м), пробежал вокруг Крыма 840 км за 15 дней.

Для участия нужна регистрация по ссылке.