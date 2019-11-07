Антон Костриченко расскажет о контекстной и таргетированной рекламе
Занятие на тему "Контекстная и таргетированная реклама" проведет Антон Костриченко 7 ноября в 18 часов, сообщают организаторы.
На занятии разберут темы:
- Какие возможности появились в рекламе и аналитике в последнее время и как использовать их на пользу вашего бизнеса;
- Как объединить возможности разных рекламных инструментов (контекстной и таргетированной рекламы, поисковой оптимизации, продвижения в социальных сетях);
- Какому бизнесу подходит таргетированная реклама;
- Самые результативные форматы и таргетинги в рекламе;
- Как оптимизировать рекламу и снижать стоимость клиента.
Добавим, Антон Костриченко - владелец компаний SHEER и Лаборатория Клиентов (300+ проектов по созданию, продвижению сайтов, CRM и автоматизации бизнеса), основатель социального проекта "Целинации по постановке и достижению целей", путешественник, покорил Эльбрус (6542 м) и Килиманджаро (5989 м), пробежал вокруг Крыма 840 км за 15 дней.
Для участия нужна регистрация по ссылке.