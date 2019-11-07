Только два дня ипотека от Запсибкомбанка под 8,9% годовых

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

День ипотеки и рефинансирования впервые пройдет во всех офисах Запсибкомбанка. Это беспрецедентное мероприятие, на котором посетители могут оформить или рефинансировать ипотеку по единой для всех клиентов ставке – 8,9% годовых. Специальная ставка по ипотеке для всех будет действовать 8 и 9 ноября.

"Мероприятие направлено прежде всего на тех клиентов, у которых уже оформлена ипотека другого банка и есть желание перевести ее в Запсибкомбанк под сниженную ставку 8,9%", - отметил руководитель дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Рассмотрение заявок будет проходить в максимально короткие сроки, главное – иметь при себе необходимые документы по сделке или рефинансируемому кредиту. Подробную консультацию по списку необходимых документов можно получить заранее в любом офисе Запсибкомбанка.

В рамках мероприятия по ставке 8,9% можно купить недвижимость на первичном или вторичном рынке (кроме земельных участков), а также рефинансировать ипотечный кредит других банков, не входящих в группу ВТБ.

Период подачи заявки – только 8 и 9 ноября 2019 года, ставка 8,9% годовых действует весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования; срок кредита – до 30 лет. Первоначальный взнос – от 20 % от стоимости недвижимости.