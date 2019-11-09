Российские фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото этапа Гран-при в Китае

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в танцах на льду на этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине.

Россияне лидировали после ритм-танца, но в произвольном уступили американской паре Мэдисон Чок - Эван Бейтс, получив 124,51 балла. Общая сумма в 209,9 баллов позволила ученикам Александра Жулина занять высшую ступеньку пьедестала, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Чок и Бейтс с 208,55 в итоге стали вторыми, а замкнули тройку призеров канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (190,74).

Еще одна российская пара Софья Евдокимова - Егор Базин стала шестой, а Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли седьмую строчку.