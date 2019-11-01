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Тюменские колясочники-баскетболисты взяли бронзу всероссийского турнира

Спорт, 13:42 13 ноября 2019

ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

Тюменская команда "Шанс" заняла третье место на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках в Казани.

Как сообщает тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов, тюменцы уступили призовые места только питерцам: второе место заняла команда "Невский Альянс", абсолютную победу праздновали спортсмены "Баски".

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Организаторами турнира стал баскетбольный клуб "Крылья Барса" - ВОИ Республики Татарстан. Тюменские спортсмены также благодарят тех, кто помог команде организовать трансфер.

"Сердечная благодарность нашим постоянным помощникам и болельщикам - прихожанам храма Святого благоверного князя Александра Невского (Патриаршее подворье), благодаря которым удалось найти средства на оплату поездки в Казань!" - написали спортсмены в своих соцсетях.

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# баскетбол , спортсмены-инвалиды , турнир

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