Тюменские колясочники-баскетболисты взяли бронзу всероссийского турнира

| Фото: ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

Тюменская команда "Шанс" заняла третье место на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках в Казани.

Как сообщает тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов, тюменцы уступили призовые места только питерцам: второе место заняла команда "Невский Альянс", абсолютную победу праздновали спортсмены "Баски".

Организаторами турнира стал баскетбольный клуб "Крылья Барса" - ВОИ Республики Татарстан. Тюменские спортсмены также благодарят тех, кто помог команде организовать трансфер.

"Сердечная благодарность нашим постоянным помощникам и болельщикам - прихожанам храма Святого благоверного князя Александра Невского (Патриаршее подворье), благодаря которым удалось найти средства на оплату поездки в Казань!" - написали спортсмены в своих соцсетях.