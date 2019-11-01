Тюменская каратистка вернулась с золотом из Казани

| Фото: Федерация карате Тюменской области | Фото: Федерация карате Тюменской области

Тюменка Валерия Алехина завоевала золотую медаль на чемпионате России по карате, проходившего в Казани. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов со всей страны, сообщает региональная федерация карате.

На пути к финалу Валерия уверенно одержала победу над своими соперницами, а в финале не оставила шансов спортсменке из Челябинска, закончив бой со счетом 6:1.

Таким образом, спортсменка подтвердила статус сильнейшей каратистки России в своем весе, повторив результат 2018 года. Тюменка продолжает бороться за место в сборной, чтобы защищать честь страны на Олимпиаде в Токио в 2020 году.