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Тюменская каратистка вернулась с золотом из Казани

Спорт, 12:47 13 ноября 2019

Федерация карате Тюменской области | Фото: Федерация карате Тюменской области

Тюменка Валерия Алехина завоевала золотую медаль на чемпионате России по карате, проходившего в Казани. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов со всей страны, сообщает региональная федерация карате.

На пути к финалу Валерия уверенно одержала победу над своими соперницами, а в финале не оставила шансов спортсменке из Челябинска, закончив бой со счетом 6:1.

Таким образом, спортсменка подтвердила статус сильнейшей каратистки России в своем весе, повторив результат 2018 года. Тюменка продолжает бороться за место в сборной, чтобы защищать честь страны на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

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# карате

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