Александр Моор рассказал об уровне цифровизации в Тюменской области

| Фото: infotex72.ru | Фото: infotex72.ru

Здравоохранение, образование и оказание государственных и муниципальных услуг назвал губернатор Тюменской области Александр Моор сферами, где регион добился серьезных успехов с точки зрения цифровизации. Об этом он сообщил, общаясь с прессой на форуме ИНФОТЕХ-2019.

Глава субъекта подчеркнул, что цифровизация - это сквозная технология, которая связывает все остальные отрасли, и Тюменская область системно двигается в этом направлении уже много лет. Ее достижения можно увидеть на выставке ИНФОТЕХа, где участвуют 56 компаний.

От качества работы сферы государственных и муниципальных услуг зависит восприятие и отношение жителей к власти в целом, считает Александр Моор. Внедрение искусственного интеллекта, использование его для коммуникации граждан с социальной сферой и сферой госуслуг помогут сделать это общение более удобным и понятным, снизить издержки и позволить людям, прежде задействованным в этих процессах, сконцентрироваться на прорывных вещах.

Напомним, что в декабре 2018 года губернатор дал поручение департаменту информатизации разработать дорожную карту развития искусственного интеллекта и нейротехнологий в регионе. В апреле 2019 года она была подготовлена и утверждена. В дорожную карту вошел целый набор мероприятий, и один из результатов уже продемонстрировали на ИНФОТЕХе.

В Тюменской области в начале 2020 года заработает диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта, которая сможет устно и письменно отвечать жителям по вопросам госуслуг. Она уже знает ответы примерно на 1 тыс. 200 разных вопросов и отвечает быстрее, чем человек. Разработчик - Объединение когнитивных ассоциативных систем. Опытная модель впечатлила главу региона и всех присутствующих.

Помимо создания информационных систем и технологий, важна качественная подготовка кадров. Кроме вузов, адаптирующих образовательные программы под потребности рынка, этим занимаются и на уровне регионального правительства. Более двух лет назад была запущена Школа программирования, которая готовит и переподготавливает специалистов для IT-компаний. Выстроена система работы со школьниками, которых ориентируют на получение специальности, востребованной цифровой экономикой в будущем. Это роболабы, IT-лабы, Школа нейроинженеров.

"Уверен, мы придумаем еще много образовательных и вовлекающих проектов, которые позволят создать у молодых людей спрос на получение образования. Главное - чтобы мы были не регионом-донором, который готовит специалистов и они уезжают, а чтобы они оставались работать и реализовывать свои проекты в Тюменской области. Для этого нужно создать благоприятные условия проживания, комфортную городскую среду", - заметил Александр Моор.

Вице-президент компании "Ростелеком" Сергей Гусев подчеркнул, что Тюменская область по многим решениям опережает не только весь Урал, но и страну. К примеру, в 2020 году в субъекте будет стопроцентно устранено цифровое неравенство. Умные платформы внедряются не только в областном центре, но и в муниципалитетах. К 1 ноября специалисты компании подключили к платформе "Умный город" Тобольский кремль, и теперь с помощью камер можно не только определять лица и автомобили, но и реагировать в случае ЧС. Такие технологии позволяют делать территорию удобной для жителей, а это главное направление.

Дарья Казакова