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"РН-Уватнефтегаз" открыл новое нефтяное месторождение – Сосновое

Экономика, 16:15 13 ноября 2019

управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть» | Фото: управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть»

Новое нефтяное месторождение – Сосновое - с суммарными геологическими запасами по категориям С1 + С2 4,2 млн тонн открыла компания "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть". На поисковой скважине получен промышленный приток нефти дебитом более 22 куб. м в сутки, сообщает управление информационной политики ПАО "НК "Роснефть".

Сосновое месторождение расположено в пределах лицензионного участка Юганский-12 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Участок был приобретен с целью расширения ресурсной базы и восполнения промышленных запасов углеводородов.

"РН-Уватнефтегаз" планирует продолжать доразведку Соснового месторождения. В ближайшей перспективе здесь планируется проведение детальной сейсморазведки 3D и бурение двух новых поисковых скважин. При этом особое внимание будет уделяться исследованиям продуктивных юрских горизонтов и изучению добычных характеристик коллекторов с помощью операций гидроразрыва пласта.

Сосновое месторождение расположено недалеко от Протозановского хаба - центра освоения соседних месторождений-спутников, которые последовательно вводятся в эксплуатацию. Использование развитой инфраструктуры Протозановского хаба в ходе разработки месторождения даст значительный синергетический эффект.

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# месторождение , Роснефть , Сосновое , Уватнефтегаз , Югра

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