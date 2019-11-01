Александр Робканов избран главой Армизонского района

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Александр Робканов избран главой Армизонского муниципального района на заседании местной думы 14 ноября. За него проголосовали все присутствовавшие депутаты.

В октябре 2019 года в связи с досрочным прекращением полномочий действующего главы района Евгения Золотухина местной думой был объявлен конкурс, по итогам которого выдвинулось три кандидата. Рассмотрев все представленные кандидатами документы, а также оценив их личные и профессиональные качества, депутаты проголосовали за избрание главой района Александра Робканова.

Он родился в с. Б. Краснояр Омутинского района, окончил Тюменскую сельскохозяйственную академию по специальности "Агрономия". Трудовую деятельность начал трактористом совхоза "Омутинский", работал в школе преподавателем физической культуры и ОБЖ, затем возглавил ФГУ Тюменской областной станции защиты растений в Омутинском муниципальном районе. С 2001 года по настоящее время прошел путь от специалиста первой категории (агронома) администрации Омутинского района до первого заместителя главы, начальника управления развития АПК Омутинского района, которым был назначен в 2012 году.

В соответствии с принятым решением думы Армизонского муниципального района Александр Робканов приступит к исполнению полномочий главы с 18 ноября.