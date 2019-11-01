Прокуратура: двенадцать лет проведет в тюрьме наркодилер из Кемерово

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12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима - приговор Тюменского районного суда 41-летнему жителю Кемеровской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Из материалов уголовного дела установлено, что 16 июля 2019 года мужчина в Нагинском районе Богородского городского округа Московской области забрал из тайника более 4,9 кг наркотического средства для сбыта в Новосибирске. 18 июля около полуночи автомобиль под его управлением был остановлен сотрудниками ДПС в Тюменском районе. В ходе проверки документов мужчина заметно нервничал, было принято решение о досмотре его машины. В салоне под передним правым сиденьем был обнаружен полимерный сверток с наркотиком. В багажнике в ведре из-под строительной смеси тоже нашли их. Общий вес изъятого вещества составил более 4,9 кг.