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Прокуратура: двенадцать лет проведет в тюрьме наркодилер из Кемерово

Происшествия, 11:29 15 ноября 2019

прокуратура Тюменской области

12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима - приговор Тюменского районного суда 41-летнему жителю Кемеровской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Из материалов уголовного дела установлено, что 16 июля 2019 года мужчина в Нагинском районе Богородского городского округа Московской области забрал из тайника более 4,9 кг наркотического средства для сбыта в Новосибирске. 18 июля около полуночи автомобиль под его управлением был остановлен сотрудниками ДПС в Тюменском районе. В ходе проверки документов мужчина заметно нервничал, было принято решение о досмотре его машины. В салоне под передним правым сиденьем был обнаружен полимерный сверток с наркотиком. В багажнике в ведре из-под строительной смеси тоже нашли их. Общий вес изъятого вещества составил более 4,9 кг.

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# наркотики , приговор , прокуратура , суд

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