Продовольственная инфляция продолжила быстрое снижение в России

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Годовая инфляция замедлилась до 3,8% (-0,2 п.п. к сентябрю) в октябре 2019 года, сообщает Банк России.

Снижались годовые темпы прироста цен на все основные компоненты потребительской корзины, наиболее значительно – на продовольственные товары (на 0,4 п.п, до 4,2%).

Снижение продовольственной инфляции было в основном обеспечено продолжившимся замедлением роста цен на мясо, птицу и яйца, а также дальнейшим удешевлением сахара в условиях роста предложения на рынках этих товаров. Хороший урожай способствовал замедлению роста цен и на продукты переработки зерновых.

Дезинфляционные факторы продолжают преобладать. С учетом наблюдаемой ценовой динамики инфляция по итогам 2019 года, вероятно, сложится ближе к нижней границе интервала прогноза Банка России (3,2–3,7%), отмечается в комментарии.

С учетом влияния уже принятых решений о снижении ключевой ставки Банк России прогнозирует инфляцию 3,5–4,0% по итогам 2020 года и вблизи 4% в дальнейшем.