В Тюменской области монтажникам предлагают высокую зарплату

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и района

В Тюменской области монтажникам предлагают зарплату выше 40 тыс. рублей. В региональном банке вакансий - более 18 тысяч предложений.

Профессия "монтажник" в Тюменской области - одна из высокооплачиваемых. Таковы данные регионального банка вакансий, который формируется в центре занятости, на 1 ноября 2019 года.

В частности, средняя предлагаемая зарплата монтажников технологических трубопроводов - 43 тыс. 583 рубля, есть 214 вакансий. Монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций - 45 тыс. 500 рублей, в банке 146 предложений. Монтажникам наружных трубопроводов предлагают 50 тыс. 667 рублей, открыто 62 вакансии. Электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию в среднем могут заработать 51 тыс. 417 рублей, доступно 55 вариантов.

Еще требуется 161 электромонтажник по кабельным сетям, средняя зарплата - 39 тыс. 286 рублей. Меньше зарабатывают электромонтажники-наладчики (33 тыс. 992 рубля) и монтажники технологического оборудования и связанных с ним конструкций (32 тыс. 500 рублей). По этим направлениям открыто по 54 вакансии.

Всего в областном банке 18 тыс. 369 вакансий, в том числе 5 тыс. 794 - в строительстве. 1 тыс. 741 специалист требуется в торговле и ремонте транспорта, 1 тыс. 348 - в обрабатывающих производствах, 1 тыс. 206 - в образовании, 1 тыс. 12 - в здравоохранении.

По официальным данным департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 ноября 2019 года, 5 тыс. 616 человек состояли на учете в качестве соискателей. Всего с начала года в службу занятости обратилось 51 тыс. 666 человек, сообщает "Вслух.ру".