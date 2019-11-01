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Запсибкомбанк снизил ставки по ипотеке до 8,6%

Экономика, 16:59 15 ноября 2019

zapsibkombank.ru | Фото: zapsibkombank.ru

Запсибкомбанк улучшает условия выдачи ипотечных кредитов на приобретение готового и строящегося жилья и рефинансирование ипотеки других банков: покупка новостройки или готового жилья в ипотеку – по ставке от 8,6% годовых; рефинансирование ипотеки другого банка – по ставке от 9% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Для семей, у которых родился второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, ипотека продолжает выдаваться под 5% годовых на весь срок кредита по программе "Семейная ипотека".

"Сегодня комфортную ставку по ипотеке имеет возможность получить каждый клиент, оформляющий ипотеку в Запсибкомбанке, в том числе при рефинансировании ипотеки другого банка. Дополнительные преимущества оформления ипотеки именно в Запсибкомбанке предоставляют партнеры – крупнейшие застройщики и агентства недвижимости. Приобретая объект через партнеров Запсибкомбанка, можно оформить ипотеку по специальной партнерской ставке. И это еще не все! С 11 ноября и до конца года, каждую неделю, Запсибкомбанк дает возможность всем, кто подаст заявку на ипотеку, кредит наличными или будет рефинансировать кредиты других банков, получить ставку по ипотеке 8%, а кредиту наличными 9,1%. Каждый клиент автоматически становится участником акции "Новогодняя удача", - отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Подробную информацию об особенностях жилищных программ, мерах поддержки отдельных категорий граждан, списке Партнеров можно получить на консультации в любом офисе Запсибкомбанка или на официальном сайте Банка.

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# Запсибкомбанк

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