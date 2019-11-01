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Тюменские лыжники завоевали медали в Финляндии

Спорт, 16:15 18 ноября 2019

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км. Международные соревнования FIS проходили в Финляндии с 15 по 17 ноября, сообщает ЦСП72.

Победителем спринта классическим стилем на 1,4 км стал Глеб Ретивых, в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км обладателем бронзовой награды признан Евгений Белов.

Уже на этой неделе все три группы сборных страны будут состязаться вместе за право представлять сборную команду на первых этапах Кубка мира FIS в Финляндии и Норвегии.

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# лыжные гонки , ЦСП72

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