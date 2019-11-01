Минпромторг запустил портал "Открытый бюджет" для бизнеса и граждан

| Фото: budget.minpromtorg.gov.ru | Фото: budget.minpromtorg.gov.ru

Портал "Открытый бюджет" с целью доступно рассказать о работе ведомства, его бюджете, государственной поддержке отраслей и инновационных проектах запустило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

"Открытый бюджет" показывает, как распределяются расходы министерства по отраслям промышленности, государственным программам и регионам. Вся информация представлена в диаграммах, карточках, инфографике, тестах, видео и аналитических статьях.

В разделе "Бизнесу" можно узнать про актуальные меры господдержки предпринимателей, отраслевые показатели и реализацию инвестиционных проектов. При этом функционал портала позволяет пользователю самостоятельно выбрать удобный ему формат представления данных.

Подраздел "Меры государственной поддержки", позволяет при помощи несложного интерфейса получить исчерпывающую информацию из Государственной информационной системы промышленности о формах и направлениях господдержки, на которую может рассчитывать предприятие. На портале также представлены и примеры проектов, успешно реализованных в промышленной сфере с привлечением государственной поддержки.

Раздел "Открытый бюджет для молодежи" рассказывает о достижениях российской промышленности, успехах руководителей предприятий и формировании бюджета. Специальный тест помогает ученикам, студентам и молодым специалистам определиться с интересами и выбрать будущую профессию или место работы.