Три тюменских предприятия получили статус "золотой поставщик" на Alibaba

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области (архив) | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области (архив)

Три тюменских компании "Тюменские аэрозоли", "Заводоуковский маслозавод" и "Тюмень экопродукт" получили статус "золотой поставщик" на Alibaba, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского инновационного центра.

Аккаунты тюменских предприятий на крупнейших электронных торговых площадках мира уже запущены. Кроме того, шесть предприятий — ИНОМА, Окейч, Русич, ЛПК "Тобол", ТД "Бизон", ИП Муратовв — в статусе "золотой поставщик" будут размещаться на All.biz.

Также заключен договор на размещение восьми аккаунтов на платформе GlobalRusTrade. Здесь представлена продукция следующих тюменских компаний: СибТопПром, Русич, Сибирский целитель, Уват-лес, Денит, ЛП "Варвара", ИП Коробова, Опытный завод гусеничных тягачей.

Итоги отбора на бесплатное размещение субъектов малого и среднего предпринимательства на Alibaba, All.biz и GRT сроком на один календарный год подвел Центр поддержки экспорта Тюменской области. Конкурс проводился в рамках запуска новой услуги содействия предприятиям-экспортерам, предусмотренной нацпроектом "Международная кооперация и экспорт".

"Всего на получение данной услуги претендовали 49 компаний. Экспертная комиссия остановилась на самых перспективных, способных активно развиваться в направлении международной электронной торговли, — рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин. — Каждый из них представлен в статусе "премиум", что дает компаниям расширенные возможности для презентации своей продукции: приоритет при поисковом запросе покупателей, увеличенное количество витринных товаров и объема фотобанка".

Добавим, на международных платформах с 2019 года представлена продукция тюменских предприятий, занимающихся изготовлением чипсов, кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков, чая и кофе, мороженого, корма для рыбок, эфирных масел, косметики, катамаранов, огнетушителей, средств химических защиты и самообороны, репеллентов, строительных материалов, а также работающих в сфере машиностроения и лесозаготовки.