Деловой форум "ВТБ - синергия бизнеса и власти" прошел в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Деловой форум "ВТБ - синергия бизнеса и власти" прошел в Тюменском технопарке 19 ноября. Представители предпринимательского и банковского сообществ и регионального правительства обсудили меры поддержки бизнеса, реализуемые в Тюменской области.

"Самое главное для органов власти - правильно осуществлять коммуникации с предпринимательским сообществом, чувствовать его потребности. Думаю, нам это удается. В регионе уже создан и постоянно расширяется комплекс мер поддержки бизнеса. В основе этой работы лежат инициативы самих предпринимателей. В регионе сформирован комфортный деловой климат. Но, разумеется, мы не должны останавливаться на достигнутом. Нужно интенсивно двигаться вперед", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Привлечение инвестиций в региональную экономику, развитие малого и среднего предпринимательства в промышленности и агропромышленном комплексе, внедрение инновационных технологий и подходов к ведению бизнеса - приоритетное направление работы регионального правительства. Для этого принципиально важно иметь обратную связь с предпринимателями.

По мнению заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, партнерство между бизнесом и властью - непременное условие успешной реализации национальных проектов.

"В регионе есть сильный и креативный бизнес. Наши предприниматели непрерывно генерируют новые идеи. Поэтому основной вопрос сейчас - определение стратегии, основных направлений нашего движения вперед, тех точек роста, к которым бизнес должен приложить свои усилия, а также механизмов финансирования. Во многом эту стратегию определяют национальные проекты", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Форум подобного масштаба проходит в Тюмени впервые, поэтому очень радует большое количество участников, отметил представитель организаторов, управляющий тюменским подразделением банка ВТБ Гариф Ромашкин.

"Наш банк стремится быть не просто финансовым институтом, который предлагает предпринимателям свои услуги. Наша задача - вместе с органами власти создавать комфортную среду для развития бизнеса", - сказал он.

Основными темами для обсуждения на дискуссионных площадках форума "ВТБ - синергия бизнеса и власти" стали поддержка малого и среднего предпринимательства, программы финансирования застройщиков с использованием эскроу-счетов, банковское сопровождение подрядчиков регионального Фонда капитального ремонта и поддержка экспортеров.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко