Тюменский бизнес участвует в планировании экспортных мероприятий региона

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Тюменским предпринимателям предложили участвовать в формировании плана экспортных мероприятий региона, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Презентация услуг, которые открывают тюменским производителям внешние рынки, состоялась в тюменском технопарке на круглом столе делового форума "ВТБ – синергия бизнеса и власти".

"Одни из эффективных инструментов, которые способствуют выходу на внешний рынок - презентация потенциала региона на международных выставках и участие компаний в бизнес-миссиях. Часто мы возвращаемся из поездок с партнерскими соглашениями. Только за десять месяцев этого года при поддержке ЦПЭ был подписан двадцать один контракт, организовано участие двадцати семи предприятий в девяти выставках", - рассказал руководитель центра Сергей Полухин.

В качестве примера был приведена одна из последних успешных поездок – на международную выставку ADIPEC-2019 в Абу-Даби (ОАЭ). Тюменскую область на стенде представляли три компании. Одна из них – производственная компания "Тюменские металлоконструкции" – "новичок" в экспорте, однако сразу подписала соглашение о сотрудничестве с представителями Объединенных Арабских Эмиратов.

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков отметил, что подобные встречи позволяют активно развивать экспорт тюменского продукта последние два года.

Участники круглого стола договорились о взаимодействии. Решено, что в течение 10 дней субъекты МСП направят предложения руководителю Центра поддержки экспорта, которые будут рассмотрены и учтены при утверждении плана мероприятий на следующий год.