В Тюмени стартует элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Тюмени 21-24 ноября, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".

На поле спортивного комплекса "Центральный" сойдутся хозяева площадки, "Спортинг" из Португалии, казахстанский "Аят" и "Ново Вриеме Макарска" из Хорватии.

Откроют соревнования схватки между португальцами и хорватами, затем сразятся россияне и казахи.

Следить за поединками можно на канале агентства "Тюменская арена" или в прямом эфире телеканалов "Тюменское время" и "Старт".