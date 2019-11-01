В Тюмени стартует элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА
| Фото: mfktyumen.ru
Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Тюмени 21-24 ноября, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".
На поле спортивного комплекса "Центральный" сойдутся хозяева площадки, "Спортинг" из Португалии, казахстанский "Аят" и "Ново Вриеме Макарска" из Хорватии.
Откроют соревнования схватки между португальцами и хорватами, затем сразятся россияне и казахи.
Следить за поединками можно на канале агентства "Тюменская арена" или в прямом эфире телеканалов "Тюменское время" и "Старт".