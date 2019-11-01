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В Тюмени стартует элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА

Спорт, 10:52 21 ноября 2019

mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Тюмени 21-24 ноября, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".

На поле спортивного комплекса "Центральный" сойдутся хозяева площадки, "Спортинг" из Португалии, казахстанский "Аят" и "Ново Вриеме Макарска" из Хорватии.

Откроют соревнования схватки между португальцами и хорватами, затем сразятся россияне и казахи.

Следить за поединками можно на канале агентства "Тюменская арена" или в прямом эфире телеканалов "Тюменское время" и "Старт".

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# лига чемпионов , мини-футбол , МФК Тюмень , УЕФА

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