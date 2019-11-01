Футболисты "Тюмени" одолели соперников из Казахстана всухую

Голы в этой встрече на счету у Антошкина и Таффи. | Фото: mfktyumen.ru Голы в этой встрече на счету у Антошкина и Таффи. | Фото: mfktyumen.ru

МФК "Тюмень" одолела казахстанский "Аят" со счетом 3:0 в рамках элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА в западно-сибирской столице 21 ноября, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Голы на счету у Антошкина и Таффи.

Главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов отметил, что его подопечные сыграли на 40-50 %. "Это заслуга соперника, они нас изучили, плюс, наверно, было волнение у ребят. Кто-то немного выпал из игры, но мы пытались дать футболистам почувствовать дух Лиги чемпионов, давали им немного поиграть. Хочется поблагодарить наших болельщиков за поддержку, они были нашим шестым игроком".

Наставник МФК "Аят"Катан Танакпаев поздравил соперников с победой и добавил: "Для нас и для тюменцев это первый опыт. Игра получилась ровной, мы не смогли реализовать свои моменты, а у сибиряков это получилось лучше. Порадовала очень атмосфера, мы были наслышаны о том, как принимают в Тюмени, теперь мы все увидели сами. Тут даже на чемпионате страны собираются полные трибуны. Сегодня у Тюмени был шестой игрок. В целом получилась хорошая игра и для болельщиков, и для специалистов".

На поле спортивного комплекса "Центральный" также в этот день встречались "Спортинг" из Португалии, и "Ново Вриеме Макарска" из Хорватии. Португальцы лидировали - 4:0.

22 ноября пройдут встречи "Спортинг" (Португалия) vs "Аят" (Казахстан) и МФК "Тюмень" vs "Ново Вриеме Макарска" (Хорватия). Начало матчей в 12:50 и 15:30, соответственно.

Следить за поединками можно на канале агентства "Тюменская арена" или в прямом эфире телеканалов "Тюменское время" и "Старт".