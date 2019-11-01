Поставлять продукцию во Вьетнам начнет компания "Тюменские аэрозоли"

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Семь видов выпускаемой продукции отправит компания "Тюменские аэрозоли" во Вьетнам до конца 2019 года. О сотрудничестве с зарубежными партнерами тюменский производитель договорился на III Ханойском бизнес-форуме EXPO-RUSSIA VIETNAM-2019, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

"Компания неоднократно участвовала в мероприятиях, организуемых нашим Центром, зарекомендовала себя на международном уровне, поэтому мы предложили Российскому экспортному центру обратить внимание на этого производителя. В результате предприятие было приглашено для поездки на форум в Ханое. Участие в выставках подобного уровня позволяет привлечь внимание потенциальных партнеров и детально обсудить условия сотрудничества и объемы поставок", – рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин.

Компания "Тюменские аэрозоли" поставит во Вьетнам термальную воду, шумовые и перцовые аэрозоли, репелленты, смазку для оборудования пищевой промышленности. Тюменский завод оказался единственным представителем региона на выставке. В Ханое для экспортера были организованы деловые встречи с представителями местных промышленников и органов власти.

"Наш опыт показал, что экспортировать из Тюмени на самом деле легко. Во Вьетнаме мы выяснили, что в стране очень любят российскую продукцию, косметику и репелленты вообще готовы покупать коробками. По сравнению с китайскими и европейскими аналогами, русские товары считают оптимальными с точки зрения соотношения цены и качества, – рассказал руководитель отдела продаж компании "Тюменские аэрозоли" Андрей Рычков. – К тому же, участие в выставке позволило понять, как выстроить логистику, какими электронным сервисами воспользоваться, чтобы упростить процедуру поставки".

Отмечается, что для поддержки предпринимателей Центр поддержки экспорта располагает необходимым ресурсами, предусмотренными национальным проектом "Международная кооперация и экспорт".