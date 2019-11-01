Александр Моор стал членом Высшего совета "Единой России"
Губернатор Тюменской области Александр Моор стал членом Высшего совета партии "Единая Россия". Такое решение было принято открытым голосованием на пленарном заседании XIX съезда партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Ранее Александр Моор входил в Генеральный совет "Единой России".
Напомним, что в Высшем совете "Единой России" Тюменскую область также представляет член правления "Опоры России" Артем Андросов, в Генеральном совете – депутат Госдумы РФ Иван Квитка и секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.
XIX Съезд партии "Единая Россия" проходит 23 ноября в Москве. В его работе принимают участие высшее руководство партии, члены правительства РФ, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты.
В состав тюменской делегации вошли секретарь Тобольского городского местного отделения Максим Афанасьев, исполнительные секретари Ялуторовского городского отделения Александр Дьячков и Тюменского районного отделения Татьяна Цветанская, председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, секретарь первичного отделения Тюмени № 126 Елена Пуртова.
Тюменскую делегацию возглавил глава региона Александр Моор, также в работе съезда приняли участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов и секретарь регионального отделения Андрей Артюхов.
Соб. инф.