Александр Моор стал членом Высшего совета "Единой России"

Фото: tyumen.er.ru Фото: tyumen.er.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал членом Высшего совета партии "Единая Россия". Такое решение было принято открытым голосованием на пленарном заседании XIX съезда партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Ранее Александр Моор входил в Генеральный совет "Единой России".

Напомним, что в Высшем совете "Единой России" Тюменскую область также представляет член правления "Опоры России" Артем Андросов, в Генеральном совете – депутат Госдумы РФ Иван Квитка и секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

XIX Съезд партии "Единая Россия" проходит 23 ноября в Москве. В его работе принимают участие высшее руководство партии, члены правительства РФ, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты.

В состав тюменской делегации вошли секретарь Тобольского городского местного отделения Максим Афанасьев, исполнительные секретари Ялуторовского городского отделения Александр Дьячков и Тюменского районного отделения Татьяна Цветанская, председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, секретарь первичного отделения Тюмени № 126 Елена Пуртова.

Тюменскую делегацию возглавил глава региона Александр Моор, также в работе съезда приняли участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов и секретарь регионального отделения Андрей Артюхов.

Соб. инф.