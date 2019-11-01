О финансовой выгоде для клиентов с биометрическим профилем рассказали в тюменских отделениях банков

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Стабильный спрос на услугу по сдаче биометрических данных отмечают в ВТБ. С учетом отделений в Тюменской области, банк провел несколько тысяч регистраций лица и голоса в рамках действующего в стране проекта Единой биометрической системы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ВТБ.

В банке разрабатывают собственные технологии упрощенной сдачи биометрии. Планируется, что "слепок" голоса можно будет сдать, позвонив в контакт-центр банка, а "слепок" лица – передав фотографию через мобильное приложение. Возможный рост интереса к биометрии в ВТБ связывают с будущим распространением дистанционных услуг, использующих распознавание лица и голоса, а в перспективе – и других уникальных характеристик человека.

Как ожидается, удаленная идентификация позволит клиентам дистанционно оформлять услуги, снимать наличные в банкомате без карты и смартфона – только по лицевой биометрии, подтвердить требуемую операцию по телефону через распознавание голоса, без кодового слова.

"Введение биометрии в будущем откроет для банков возможность упрощенной идентификации клиента как удаленно, так и при посещении офиса. Такие технологии помогут существенно сократить время и затраты на обслуживание клиента, что будет обоюдно выгодно как клиенту, так и банку. В таком контексте использование программы лояльности для мотивации клиента к созданию биометрического профиля могут стать выгодным рычагом мотивации клиента со стороны банка, - отметили в ВТБ. - На наш взгляд, подход, при котором за создание биометрии банк поощряет клиента бонусами лояльности, лучше всего будет проявляться на действующих клиентах, которые уже включены в процесс накопления бонусов и видят в такой мотивации ценность. На новых клиентах эффект может оказаться менее выраженным".

С начала 2019 года начал предоставлять услугу по сбору биометрических данных для Единой биометрической системы банк "Открытие", пилотный режим был запущен в конце 2018 года. Банк развернул широкую региональную сеть по приему биометрических данных во втором квартале 2019 года и постепенно расширяет проект на все регионы присутствия.

"Пока мы видим довольно низкую активность клиентов по формированию профилей в Единой биометрической системе, - сообщил директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский. - Конечно, финансовая мотивация также может подстегнуть клиента сделать биометрический профиль. Банк может дать клиенту сниженную ставку по своему продукту только в том случае, если у самой кредитной организации возникает экономия. Когда клиент приходит в банк с биометрическим профилем и открывает счет или получает кредит полностью удаленно, без физического посещения офиса, полностью дистанционно, то для банка возникает прямое преимущество. В этом случае банк может пойти навстречу такому клиенту, предоставив более выгодные условия по кредиту".

По данным компании "Ростелеком", в Тюменской области сдать биометрию можно в 91 банковском отделении.

Татьяна Ковалева