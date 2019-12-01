Инвесторам предложат поучаствовать в строительстве спортивных объектов в Тюменской области

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Строительство спортивных объектов в Тюмени - сфера, привлекательная для частных инвесторов. Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" рассказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.

"Количество тюменцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, постоянно увеличивается. Поэтому мы испытываем острую нехватку спортивных объектов, особенно в областном центре. Удовлетворить возрастающий спрос помогает частный бизнес, который при содействии областных и муниципальных властей активно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры в региональной столице. Эти вложения окупаются", - отметил директор департамента.

Например, рядом с жилым массивом Комарово в Тюмени частный инвестор за свой счет возвел крупный спортивный комплекс с большим бассейном на 8 дорожек, и тренажерам комплексом, залами для игровых видов спорта, единоборств, спортивных танцев.

Еще один тюменский предприниматель строит бассейн и гостиницу в Восточном микрорайоне областного центра. Идет разработка проекта частного центра художественной гимнастики в районе ул. Народная. Там же строится теннисный центр.

"Государственно-частное партнерство в сфере строительства спортивных объектов помогает улучшать условия для занятий физкультурой и спортом", - подчеркнул Дмитрий Грамотин.

Евгений Бабенко