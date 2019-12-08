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Сергей Шустов: целый ряд сельских грунтовых дорог получат твердое покрытие в 2020 году

Политика, 10:02 08 декабря 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Объем финансирования ремонта дорог областного значения в сельских муниципалитетах региона на 2020 год увеличен практически в два раза. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов.

"В результате увеличения финансирования целый ряд сельских грунтовых дорог получат твердое покрытие. Кроме того, в два раза увеличены расходы бюджета на ремонт муниципальных дорог", - сообщил заместитель губернатора.

Общая протяженность дорог областного значения составляет 8,8 тыс. км, муниципальных дорог - 9,2 тыс. км. Ежегодно в Тюменской области ремонтируется не менее 500 км таких дорог.

"В 2020 и последующих годах протяженность отремонтированных сельских дорог в Тюменской области будет только увеличиваться", - подчеркнул Сергей Шустов. Развитие дорожной сети в сельских муниципалитетах не только улучшает качество жизни людей, но и повышает инвестиционную привлекательность тюменской деревни, способствует развитию регионального агропромышленного комплекса.

Евгений Бабенко

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# АПК , инвестиционный климат , качество жизни , сельские дороги , Сергей Шустов

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