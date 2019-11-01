Пятнадцать предприятий региона участвуют в конкурсе "Экспортер года"

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

В пяти номинациях - "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Сфера услуг", "Сфера высоких технологий" и "Прорыв года" - будут соревноваться 15 участников конкурса "Экспортер года". Некоторые конкурсанты претендуют на победу сразу в нескольких категориях, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Предприятие-новичок конкурса - завод по производству овощной сетки "Аранео" (ООО "СКМ-100") участвует в номинации "Прорыв года". В 2018 году завод нарастил объемы производства продукции, освоил рынки Узбекистана и Таджикистана, в перспективе – работа с европейскими партнерами.

"Наше предприятие по выпуску овощной сетки – единственное в России. Оно уникально тем, что продукция соответствует международным стандартам, перерабатывается из вторичного сырья. Наши конкуренты – только промышленники Китая. На конкурс "Экспортер года" мы заявились для того, чтобы о нашем производстве узнало как можно больше жителей региона", - рассказал директор завода "Аранео" Константин Романов.

"Тюменский машиностроительный завод" впервые вступил в борьбу в 2019 году за звание лучшего экспортера. Предприятие с почти 80-летней историей соревнуется в двух номинациях: "Прорыв года" и "Промышленность". Региональный менеджер завода Михаил Шабалин уверен, что участие в проекте позволит коллективу привлечь новых деловых партнеров.

"В 2018 году мы, не снижая объемов, продолжали поставки нашей продукции на экспорт. Мы едва ли не единственная промышленная организация в России, изготавливающая диски сцепления для грузового транспорта и сельскохозяйственной техники из российского сырья. Все остальные игроки рынка, так или иначе, работают с предприятиями из Китая. Несмотря на это завод, сохраняя отечественные традиции производства, продолжает оставаться конкурентоспособным, движется вперед, расширяет ассортимент и продолжает улучшать сервис".

В конкурсе "Лучший экспортер года" участвуют АО "ИПФ СИБНА", ООО "Тюменские аэрозоли", ООО "Интеллект-Сервис", ООО "Заводоуковский маслозавод", ООО "Югсон-Сервис", ООО "НГ-Групп", АО "Сибтехнология", ЗАО "Денит", ООО "Тюменьэкопродукт, ООО "Тюменьзарубежтур", ООО "Альфа-драйв", предприниматель Владимир Лукошин (кондитерские изделия) и предприниматель Евгений Гладун (древесный уголь).

Победителей конкурса назовут 3 декабря на торжественной церемонии в рамках первого "Тюменского экспортного форума" в технопарке. Лидеры регионального конкурса выдвигаются на Всероссийскую премию правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.