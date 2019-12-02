Памятные монеты к 75-летию Победы выпустил Банк России

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Четыре памятные монеты серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." выпустил Банк России, сообщает учреждение.

Среди них серебряная номиналом 3 рубля, серебряная 25 рублей, золотая 50 рублей, из недрагоценного металла номиналом 10 рублей.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 39 мм, 60 мм и 22,6 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет — "3 рубля", "25 рублей", "50 рублей", дата − "2020 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0413) в верхней части расположено выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение "Бессмертного полка", в нижней — рельефные изображения ветерана в парадной офицерской форме, звезды с Вечным огнем, лавровой ветви и развевающейся георгиевской ленты; внизу слева по окружности имеется надпись "75-летие Победы".

| Фото: www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты номиналом 25 рублей (каталожный № 5115-0152) в верхней части расположено выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение "Бессмертного полка", в нижней — рельефное изображение военнослужащих на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения парадного строя подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации; верхняя и нижняя части монеты разделены рельефным изображением развевающейся георгиевской ленты; вверху по окружности имеется надпись "75-летие Победы".

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты номиналом 50 рублей серии (каталожный № 5216-0120) в верхней части расположено выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение "Бессмертного полка", в нижней — рельефное изображение звезды с Вечным огнем и лавровой ветви; вверху слева по окружности имеется надпись "75-летие Победы".

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 1 тыс. штук.

Монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей (каталожный № 5714-0066) имеет форму круга диаметром 27 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями "десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — "Банк России", в нижней части — "2020". Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число "10" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения числа "75", пятиконечной звезды и лавровой ветви; внизу — даты в две строки: "1941" и "1945".

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Тираж монеты — 5 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.