Моор обсудил с общественностью и бизнесом эффективность работы по нацпроектам

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Стратегическая сессия "Реализация национальных проектов на территории Тюменской области: от федеральных задач к опережающему развитию региона" проходит в Тюмени 29 ноября. Это мероприятие – заключительный этап программы повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Тюменской области, стартовавшей в октябре 2019 года.

В мероприятии участвуют представители региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований, университетов, учреждений социальной сферы, бизнеса, институтов развития, профессиональных сообществ Тюменской области.

Общую установку на предстоящую работу дал губернатор Тюменской области Александр Моор. "Завершается 2019 год – первый полноценный год реализации нацпроектов. Самое время проанализировать, чего мы достигли в этой работе. Тюменская область участвует в 11 национальных проектах, также у нас есть 48 региональных проектов. В целом мы справились с ними неплохо. На этой стратегической сессии мы должны решить несколько задач: оценить эффективность нашей деятельности и сформировать идеи и предложения, как в будущем работать над нацпроектами более качественно, чтобы повысить их эффективность в масштабах страны", – подчеркнул глава региона. Александр Моор добавил, что организатором программы стратегической сессии выступает Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики".

"Уверен, вместе с нашими коллегами мы сможем найти правильные решения, и в 2020 году более интенсивно и качественно двинемся к выполнению задач, которые президент поставил в "майском" указе"", – резюмировал губернатор.

Тюменский регион является важным стратегическим партнером для "Высшей школы экономики". Об этом на открытии сессии сказала модератор мероприятия, директор по взаимодействию с регионами НИУ ВШЭ Наталья Рязанцева.

"Большая команда ведущих экспертов, имеющих прямое отношение к выработке политики, разработке и мониторингу национальных проектов, поможет участникам сессии увидеть и внедрить новые решения внутри региональных проблем", – отметила она.

Формат стратегической сессии предусматривает работу в группах по направлениям реализации нацпроектов: демография, здравоохранение, образование, культура, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика и предпринимательство, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт. По итогам обсуждения участники рабочих групп проведут презентации предложений по запуску межведомственных проектов развития Тюменской области.