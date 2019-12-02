Хоккеисты "Рубина" проявили свое мастерство в Ханты-Мансийске

www.hcrubin.ru www.hcrubin.ru

Седьмую победу подряд одержал в чемпионате Высшей хоккейной лиги лидер турнира тюменский "Рубин", сообщает пресс-служба клуба. В Ханты-Мансийске подопечные Михаила Звягина одолели по буллитам местную "Югру" - 3:2.

Отметим, что в нынешнем сезоне рубиновцы переиграли югорчан во второй раз. Первый матч команд в Тюмени 15 ноября завершился в пользу хозяев – 3:1.

Между тем, пятый раз в нынешней "регулярке" тюменцы оказались сильнее своих оппонентов в серии бросков. Причем, вторую буллитную победу рубиновцам принес нападающий Семён Иванов. Интересно, что в "перестрелке" после овертайма оказались результативными пять первых попыток. Сначала отличился капитан "Рубина" Денис Ячменёв, затем у хозяев забросил Кирилл Пилипенко. Далее последовали голевые броски Андрея Рычагова, который в прошлом сезоне выступал за "Югру" и Дмитрия Арсенюка. Последний, в свою очередь, также имеет в своей биографии тюменскую страницу. Далее был точен Иванов, а вот третий буллит хоккеиста "Югры" вратарь Егор Назаров отразил. В дальнейшем он также оказывался на высоте, что и принесло очередные два балла в копилку "Рубина".

Между тем, в столицу Югры тюменцы приехали без одного из ведущих форвардов Вадима Кравченко и двух защитников - Георгия Бердюкова и Евгения Петрикова. Они восстанавливаются после травм. Фактически, тренерский штаб гостей задействовал все имеющиеся у него кадровые ресурсы. Тактический план рубиновцев четко работал в первом и втором периодах. Им быстро удалось открыть счёт – на пятой минуте после выигранного вбрасывания неотразимо бросил Егор Попов. Кстати, некогда также выступавший за "Югру" в КХЛ. Борьбу на точке в данном эпизоде выиграл Рычагов. В первом периоде хозяева чаще бросали по воротам, однажды угодили в штангу, но при этом рубиновцы контролировали ситуацию на льду. Во втором отрезке характер борьбы оставался прежним. Тюменцы вновь смогли добиться своего. На 34-й минуте бросок с острого угла Романа Горбунова "зевнул" вратарь Евгений Иванников – 2:0. После этого на последний рубеж хозяев заступил Константин Волков.

В третьем периоде югорчанам удалось развернуть вектор игры в свою сторону. Не без везения, они сократили отставание – отличился Павел Валентенко. Это произошло на 45-й минуте. Успех явно воодушевил местных игроков. Ближе к сирене Арсенюк завершил усилия "Югры", сравняв счет. В овертайме рубиновцы проявили героизм, выстояв две минуты в формате "3 на 4". Ну, а затем состоялся буллитный триллер, в котором совокупное мастерство и психологическая устойчивость игроков "Рубина" оказались выше, чем у достойного соперника.