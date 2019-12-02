Дмитрий Осипов: в бюджете Тюмени учтены приоритеты национальной и региональной политики

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменские депутаты приняли бюджет города на 2020 год в размере 33,6 млрд рублей. Окончательное обсуждение главного финансового документа года состоялось в Тюменской городской думе 28 ноября. Народные избранники отметили, что бюджет по-прежнему социально ориентированный и обеспечит реализацию основных муниципальных программ.

Руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Владимир Гороховцев считает, что в главном финансовом документе года учтены все интересы горожан. "Бюджет на 2020 год получился социально ориентированным, сбалансированным и учитывает интересы наших избирателей. Все позиции, которые мы бы хотели видеть, в проекте бюджета отражены в полном объеме. Радует, что объем бюджета вырос по сравнению с 2019 годом, что свидетельствует о благополучии городской экономики. Фракция партии "Справедливой России" в Тюменской городской думе единогласно поддержала принятие бюджета на следующий год".

Руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов выразил сомнения однопартийцев относительно роста собственных доходов муниципалитета. "Бюджет города колоссальный, однако он остается дотационным: 14,4 миллиарда рублей собственных доходов к 19,2, которые нам предоставляет Тюменская область. Нужны условия, в которых малый и средний бизнес займется созданием новых производств и новых рабочих мест, которые так необходимы городу, - подчеркнул представитель фракции. - Мы ставим вопрос о том, что городу нужна территория благоприятного развития бизнеса, аналогичная той, которая существует в Тюменском районе. Мы хотели бы предложить территорию поселка Новорощино, где есть железнодорожные подъезды, малозагруженный тракт, где есть коммуникации, хорошая котельная, работающая не на полную мощность, рядом системы водоснабжения и канализация".

Помимо этого члены КПРФ указали на ухудшение демографических показателей в городе и недостаточное, на их взгляд, финансирование статьи расходов по поддержке малообеспеченных граждан. "Женщины – это камертон, потому что они решаются рожать в спокойном социальном обществе, чувствуя социальную защищенность и поддержку. Сегодня, видимо, у женщин нет такой уверенности. И самое главное - в статье по помощи малоимущим, как и в прошлом году, заложено только 17 миллионов рублей. Мы считаем, что данных денежных средств недостаточно", - выразил мнение коллег Сергей Пыхалов.

Основываясь на данных замечаниях, представители фракции КПРФ в гордуме воздержались при голосовании за принятие бюджета, однако отметили, что бюджет колоссальный и планы реализации муниципальных программ впечатляют.

Руководитель фракции партии ЛДПР Мурат Тулебаев отметил, что в бюджете отражены все сферы жизнедеятельности города Тюмени и его жителей. Среди направлений, которым администрация должна уделить особое внимание, представители ЛДПР также выделили работу по увеличению собственных доходов муниципалитета и повышение расходов на реализацию ряда программ.

"Наши предложения на комиссиях в прошлой думе в части увеличения финансирования строительства и ремонта ливневой канализации учтены в бюджете 2020 года и увеличены с 110 миллионов до 212 миллионов рублей. Это радует, но мы и дальше будем настаивать на увеличении данной статьи расходов, - подчеркнул Мурат Тулебаев. - Также мы считаем недостаточным финансирование трех муниципальных программ: профилактика наркомании, межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержка малого и среднего предпринимательства. Одни и те же суммы уже шестой год закладываются по этим направлениям. В процессе исполнения бюджета наша фракция будет добиваться увеличения финансирования данных программ".

"В целом бюджет неплохой, социально ориентированный, принцип сбалансированности проекта бюджета, а также принцип общего покрытия расходов бюджета при составлении проекта решения соблюден в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Надеемся на его стопроцентное исполнение. Фракция ЛДПР поддерживает бюджет города Тюмени на 2020-й и плановые 2021-2022 годы", - заключил Мурат Тулебаев.

Руководитель фракции партии "Единая Россия" Дмитрий Осипов выразил уверенность, что каждый бюджетный рубль будет направлен на развитие города, социального капитала и создание комфортной среды. "Для фракции "Единая Россия" очень важно, что те приоритеты национального развития, на которые нас ориентирует президент Российской Федерации Владимир Путин, те векторы, которые особо обозначил в послании областным парламентариям и жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор полностью учтены в составленном проекте бюджета, - сообщил Дмитрий Осипов. - На недавнем съезде партии "Единая Россия" президент отметил, что у нас могут быть разные идеологические взгляды, но при этом есть ценности, которые объединяют всех: суверенитет и территориальная целостность нашей страны и гражданский мир. И самое важное – нашей общей целью в работе должно быть благополучие людей, возможности для их самореализации, поддержка традиционной российской семьи и многодетности. Эти все приоритеты учтены при формировании нашего бюджета, поэтому наша фракция единогласно поддержала представленный проект".

Тихонова Татьяна