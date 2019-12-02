Комиссия облдумы по соцвопросам рассмотрела отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2019 года

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2019 года рассмотрел комитет Тюменской областной думы по социальной политике на заседании 2 декабря.

"Общий объем расходов областного бюджета на социальную сферу за девять месяцев 2019 года превысил 70,9 миллиарда рублей", - сообщил депутатам заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Расходы на образование составили 22,9 млрд рублей, на здравоохранение - 11,6 млрд рублей, на социальную политику - 31,5 млрд рублей. Полностью профинансированы предоставление государственных услуг и выплат социального характера.

Принципиальных вопросов у членов комиссии не возникло. Они рекомендовали думе принять отчет к сведению.

Евгений Бабенко