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Комиссия облдумы по соцвопросам рассмотрела отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2019 года

Политика, 21:22 02 декабря 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2019 года рассмотрел комитет Тюменской областной думы по социальной политике на заседании 2 декабря.

"Общий объем расходов областного бюджета на социальную сферу за девять месяцев 2019 года превысил 70,9 миллиарда рублей", - сообщил депутатам заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Расходы на образование составили 22,9 млрд рублей, на здравоохранение - 11,6 млрд рублей, на социальную политику - 31,5 млрд рублей. Полностью профинансированы предоставление государственных услуг и выплат социального характера.

Принципиальных вопросов у членов комиссии не возникло. Они рекомендовали думе принять отчет к сведению.

Евгений Бабенко

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