Тюменская скалолазка намерена бороться за медаль на Олимпиаде в Токио

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Намерение не просто представить свою страну на первой для скалолазании Олимпиаде, что очень почетно, но и побороться за медаль выразила тюменская спортсменка Юлия Каплина на пресс-конференции 4 декабря.

Напомним, накануне девятикратная рекордсменка мира в скорости по скалолазанию вернулась из Тулузы, где на квалификационном турнире завоевала олимпийскую лицензию на участие в Летних играх, которые пройдут в июле 2020 года в Токио.

"Я очень благодарна всем, кто мне помогал и продолжает помогать. За год до этого я пробовала выступать в многоборье на чемпионате России, но это не было воспринято всерьез. Все три дисциплины, это эксперимент и для мировых соревнований, и для меня лично", - рассказала Юлия Каплина.

По ее словам, впереди серьезная подготовка, которая начнется сразу после небольшого перерыва, который необходим на восстановление и лечение травм. Бессменный тренер Юлии, тренер сборной России по скалолазанию Сергей Сергеев, отметил смелость своей воспитанницы. Именно скалолазы-скоростники становятся мировыми лидерами, однако далеко не все из них готовы выступить на международной арене в соревнованиях на трудность и боулдеринг.

"Это все же разные дисциплины, они требуют разной подготовки, разных данных. Нет таких спортсменов, которые были бы одинаково сильны в каждой, во всех странах ставку делают на рекордсменов в какой-то одной дисциплине и подтягивают для многоборья другие. Мы понимаем, что если чрезмерно уделить внимание боулдерингу, трудности, то можно потерять в профильной. Опыт показывает, что лучше занять одно первое место в своей, чем два-три - ниже. Наша задача, конечно, поднять, насколько возможно, две другие дисциплины, не повредив скорость", - выразил мнение Сергей Сергеев.

По словам тренера, небольшие шансы представлять страну на дебютном виде на Олимпиаде еще есть и у других спортсменов. Две последние олимпиадные путевки разыграют на чемпионате Европы в Москве.

Троеборье в Токио будет представлено в первый и последний раз. На Олимпийских играх в 2024 году в Париже скалолазание на скорость будет представлено уже отдельным комплектом наград. Трудность и боулдеринг останутся двоеборьем. Говоря о перспективах, тренер подчеркнул, что важно продолжать развитие тюменской школы скалолазания, которая является одной из сильнейших в мире именно в скорости. Тогда на парижской олимпиаде мы сможем увидеть больше земляков.

Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту регионального департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Сергей Вотинов, сейчас в других видах на участие в Олимпиаде в Токио претендуют 24 спортсмена из Тюменской области. По прогнозам, как минимум пять-шесть из них будут представлять страну на Играх.

Ирина Кургузова