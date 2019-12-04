АО "Газпром энергосбыт Тюмень" аннулирует пени своим клиентам на десятки миллионов рублей

Всю пеню, начисленную за несвоевременную оплату электроэнергии, готово простить своим клиентам-неплательщикам АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в рамках акции "Дай списать!". Сумма, которая может быть аннулирована, впечатляет: на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области должникам энергетиков начислено 63 млн рублей пени, сообщает пресс-служба компании.

По условиям акции поставщик электроэнергии спишет пеню гражданам, погасившим задолженность за предыдущие периоды и заплатившим за текущее потребление до 31 декабря 2019 года. Клиенты компании, выполнившие условия акции, получат в начале февраля 2020 года квитанцию с расчетами за январь 2020 года с аннулированными пенями.

Напомним, что пеня формируется при отсутствии платежей за электроэнергию, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты: согласно Жилищному кодексу РФ, она составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Для тех, кто затягивает платежи, предусмотрено увеличение размера пени до 1/130 ставки рефинансирования, начиная с 91-го дня после дня наступления установленного срока оплаты.

Акция "Дай списать!" предоставляет потребителям электроэнергии идеальную возможность обнулить собственные долги. "Данная акция — важная часть всесторонней работы АО "Газпром энергосбыт Тюмень" с должниками, — комментирует заместитель генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничных рынках Александр Титаренко. — Она нацелена в первую очередь на тех абонентов, которые традиционно в конце года стараются подвести итоги, завершить незаконченные дела, погасить долги и вступить в Новый год не отягощенными просроченными платежными обязательствами. Так, в конце 2018 года ее участниками стали 75 тысяч клиентов, которым было списано в общей сложности 7,8 миллиона рублей пени".

Предполагается, что и в этом году выгодным предложением воспользуются несколько тысяч жителей Тюменского региона: их количество, равно как и сумма списанной пени, станут известны в феврале 2020 года, когда будут подведены итоги акции.