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Немецкие предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью

Губернатор, 20:18 04 декабря 2019

admtyumen.ru

Тюменская область заинтересована в том, чтобы иностранные компании не только реализовывали на местном рынке свои товары и услуги, но и создавали на нашей территории новые производства, образовательные и научные центры, внедряли передовые технологии.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с делегацией Российско-Германской внешнеторговой палаты во главе с генеральным консулом Федеративной Республики Германии в Екатеринбурге Матиасом Крузе. Встреча состоялась в региональном правительстве 4 декабря.

"В регионе действует целый комплекс мер налоговой, информационной, финансовой и, что особенно важно для иностранных компаний, административной поддержки бизнеса. Лучшим свидетельством их эффективности являются многочисленные истории успеха иностранных, в том числе германских компаний, открывших свои предприятия на тюменской земле", - отметил Александр Моор.

В Тюменской области успешно работает целый ряд предприятий с иностранным капиталом, в том числе шесть германских. Их представители неоднократно подтверждали, что на решение инвестировать средства в проекты в тюменском регионе повлияло качество работы с инвесторами и отношение уполномоченных органов государственной власти Тюменской области, их искренность и желание помогать в решении всех возникающих вопросов.

"Тюменская область известна в Германии как один из экономических центров России", - подчеркнул Матиас Крузе. В состав германской деловой делегации вошли представители компаний, работающих в таких сферах, как электротехника, инжиниринговые услуги, водоочистка и водоотведение, строительство и проектирование, производство теплогенераторов и промышленных электронагревателей.

Александр Моор пригласил немецких бизнесменов принять участие в Тюменском нефтегазовом форуме, который по традиции пройдет в областной столице в сентябре 2020 года.

"На Тюменском нефтегазовом форуме мы не только ведем дискуссии о перспективах развития отрасли. В рамках форума проходят закупочные сессии, на которых российские и зарубежные предприятия, в том числе малый и средний бизнес, получают возможность напрямую предложить свою продукцию крупнейшим нефтегазовым компаниям", - рассказал Александр Моор.

Представители германского бизнеса очень заинтересовались предложением главы региона. Большинство из них заявили о намерении включить визит на ТНФ-2020 в свое деловое расписание.

Следует напомнить, что Германия традиционно входит в первую десятку внешнеторговых партнеров региона. Внешнеторговый оборот Тюменской области с Германией в 2018 году составил 738 млн долларов США. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 9,3%. За 9 месяцев 2019 года товарооборот составил 419,5 млн долларов США.

admtyumen.ru

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , внешнеэкономические связи , Германия , Тюменский нефтегазовый форум

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