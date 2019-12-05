  • 5 декабря 20195.12.2019четверг
  • USD64,1948
    EUR71,1086
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-западный

В Сургуте сняли с самолета шесть пассажиров-дебоширов

Происшествия, 17:12 05 декабря 2019

международный аэропорт "Сургут" | Фото: международный аэропорт "Сургут"

Командир воздушного судна рейса "Сургут – Утапао (Тайланд)" отказал в перевозке сразу шестерым пассажирам, у которых возник конфликт с бортпроводниками, сообщает управление на транспорте МВД России по УФО. Инцидент произошел в аэропорту Сургута имени Ф.К. Салманова.

В ведомстве пояснили, что нарушители, находясь на трапе самолета, перед посадкой, выражались нецензурной бранью.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили шестерых жителей ХМАО: двух женщин уроженок города Сургута и четверых мужчин, трое из которых из Пыть-Яха, а один – из Нефтеюганского района.

Правонарушителей доставили в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута, где на них составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# самолет , Сургут

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 05.12.2019В Сургуте сняли с самолета шесть пассажиров-дебоширов
14:16 05.12.2019Жителю Югры грозит уголовная ответственность за врезки в газопровод
13:32 05.12.2019Мошенники обманом оформили на пенсионера кредит
12:05 05.12.2019Доверчивость стоила жителю Упорово сто тысяч рублей