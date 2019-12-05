Запсибкомбанк предлагает кредиты и расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Выгодные инструменты для эффективного и рационального ведения бизнеса предлагает корпоративным клиентам Запсибкомбанк, сообщается на официальном сайте банка.

Широкая линейка кредитов позволит каждому клиенту подобрать наиболее подходящий по условиям и целевому назначению вариант, рассказала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

"Основным приоритетом для Запсибкомбанка является комфорт и качество обслуживания наших клиентов. Мы стремимся предлагать самые интересные условия партнерства и рады способствовать развитию Вашего бизнеса, ведь это залог взаимовыгодного и успешного сотрудничества. Приглашаем воспользоваться нашими специальными предложениями на привлекательных условиях, а также напоминаем о возможности рефинансировать кредиты других банков по выгодным ставкам", – прокомментировала она.

Кредитование в Запсибкомбанке имеет ряд преимуществ: индивидуальный подход к рассмотрению кредитных заявок, комфортный график погашения кредита, а также гибкая система работы со стороны компетентных специалистов банка и нешаблонные решения с учетом возможностей и потребностей конкретного бизнеса.

Так, благодаря специальным условиям кредиты для бизнеса выдаются от 9,6% годовых (от 9% по кредитам на рефинансирование). Также предлагается кредит без залога на сумму от 500 тыс. руб. до 5 млн. руб. и до 20 млн. руб. – для исполнения гос. контрактов. Срок кредитования на пополнение оборотных средств до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет. Комиссии за досрочное погашение нет.

Кроме того, специально для новых клиентов, помимо выгодных условий кредитования, предоставляется возможность получения первых двух месяцев обслуживания расчетного счета бесплатно . Для того, чтобы получить бонус в рамках акции "Активным быть выгодно", а в дальнейшем обслуживаться по выгодным тарифам, необходимо открыть счет до 31 декабря включительно.

Более подробную информацию можно получить в офисах Запсибкомбанка или по телефону 8(800)100-5005.