"Иванов" в Тюмени: премьера чеховской драмы состоялась в ТБДТ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Русский драматический театр по Чащину, дебют новой актрисы ТБДТ, Скобелев или Тихонов в "ИвАнове", а не "ИванОве"… Спектакль "Иванов" по пьесе Антона Чехова в постановке режиссера Данила Чащина представляют в Тюменском драматическом театре 6, 7 и 8 декабря.

"Есть фраза "Человек – не хозяин своим чувствам". Вот у меня вопрос, человек может воздействовать на чувства, когда приходит смерть, когда приходит любовь… Он может воздействовать на эти силы – силу любви или силу смерти? Когда умирает человек, можешь ли ты ее обмануть, умнее ли ты смерти? Умнее ли ты любви?..", – ставит вопросы перед зрителями режиссер Данил Чащин. Ответы он просит искать в себе, оттого во время общения с прессой после генерального прогона премьеры то и дело отправлял алаверды участникам полилога.

Чувства

Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков и вообще всю жизнь стройте по шаблону, призывает прислушаться к своему опыту 35-летний главный герой. В ответ же врач Львов (актер Егор Медведев) признается, что Иванов ему глубоко несимпатичен. Несимпатичен – именно это слово наиболее правильно описывает то чувство, которое вызвал своей игрой Сергей Скобелев. Многие зрители отозвались более агрессивно: "Он мне противен со своим нытьем... Вы его жалеете?" и "Вам еще не захотелось убить Скобелева? В смысле Иванова…". Не оттого ли театралы задались вопросами, что сам режиссер подергал за эти струны?

"С одной стороны, Иванов раздражает, с другой - в нем есть прекрасное качество, которое стоит уважать и любить. Человек не бинарный. В нас все намешано: один слой снимаешь – там ад, другой слой снимаешь – там рай. Вот за эту сложность я его и жалею. Иванов не пытается показать, что он хороший. Он ничего не может сделать, руки опускаются. Бывает такой момент в жизни, когда обстоятельства сильнее, чем возможности. Ты ничего не можешь сделать. Иванов – человек, который ничего не может сделать и за это он себя винит. И эти демоны живут с ним постоянно. Он понимает, что он последствие для других людей – для Сары, для Саши. Чехов – врач, говорят, у каждого врача – свое кладбище. Я вообще скажу, что у каждого человека свое кладбище. У меня оно есть, периодически, перед тем как заснуть, я с ним встречаюсь…", – открылся Чащин.

Анна Петровна: А почему ты не хочешь, чтобы я уезжала вместе с тобою по вечерам? Иванов: Если тебе нужно, то, пожалуй, скажу. Немножко жестоко это говорить, но лучше сказать... Когда меня мучает тоска, я... я начинаю тебя не любить. Я и от тебя бегу в это время. Одним словом, мне нужно уезжать из дому.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Краски

Действие открывается наплывами. Молодожены кружатся под трек "What Kind Of Man" от Florence and the Machine, в песне задают вопрос: "Что за человек любит так?". Спустя время музыка погружает главного героя в сон на стульях домашней библиотеки. На стене из черных плит проецируется изображение Сары (Анны Петровны – актриса Наталья Никулина) – задумчивой, спокойной, туманной, ее глаза болезненно искрятся и затухают... С первых минут зрителю передается наваждение скорого расставания с героиней. Чахотка.

Львов: Ваше отношение убивает ее. Николай Алексеевич, позвольте мне думать о вас лучше. Иванов: Я женился по страстной любви и клялся любить до гроба. Спустя пять лет она все так же любит меня, а я… Вот вы говорите, что она скоро умрет, а я ничего не чувствую.

Режиссер убежден, что в каждом из нас живет Иванов: день, неделю, год или всю жизнь. Когда среда заела, когда чувствуешь похмелье от повседневности – тошнит и противно.

Со светом работал Арсений Радьков, над мультимедиа – Михаил Заиканов, над сценографией – художник-постановщик Дмитрий Горбас. Последнему после рабочего прогона пьесы стало жаль чеховских героинь.

"Для меня Иванов – токсичный человек, который отравляет жизнь двух женщин. Они находятся в промежуточном состоянии: вроде любит одну, вроде любит другую. С одной он связан обязательствами, с другой связан романтическими чувствами, но по сути дела страдают обе, – сопереживал Дмитрий Горбас. – И для меня больше герой не Иванов, а героинями этого спектакля являются женщины, потому что они страдают. Иванов находится в непонятном подвешенном состоянии, в котором очень многие люди на протяжении жизни сталкиваются или находились. Мне же хотелось сделать акцент на тех, кто является жертвами. Потому что и Сара умерла из-за этого, и Сашу-то ничего хорошего не ждет. И Иванова…"

Видео ИА "Тюменская линия"

Ноты

Это не всем придется по вкусу – в пьесе звучит современная музыка. День рождения Саши Лебедевой празднуют под Скриптонита: "Однажды зашел повидать пару человек в пятницу, просто побыть вместе… Я просто постою здесь минуту. Я просто люблю двигаться под латинскую музыку…". На гостях – фриковые наряды (художник по костюмам – Юлия Ветрова), как если бы сегодня именинница собрала вечеринку с дресс-кодом. Чащин поясняет, музыка сцепляет сегодняшнего современника с современником Чехова.

"Музыка – это сцепка, которая должна показать, что это происходит здесь и сейчас… Чехов говорил, я хочу написать про сегодняшнего современного человека, которого можно встретить в автобусе, в кафе, на работе. Этот человек среди нас. Не мы ли он? Он написал про современника. Мне хотелось размыть время, не хотелось делать его историческим, хотелось перемешать все это. Пускай это будет "надцатого мартобря". Когда это произошло, с кем это произошло? Это происходит всегда. Мне бы хотелось, чтобы на Иванова воспринимали как современника, а не героя, который жил сто с лишним лет назад", – считает режиссер.

Шагая с бокалами вина под клубный бит по двигающему кругу сцены (режиссер по пластике – Николай Реутов), уездный бомонд судит о мотивах Иванова: женился на деньгах, должен денег, женится на деньгах. Пьют, пританцовывают, сплетничают…

Речи

Сплетни, пересуды и долги... Как если сегодня читать классика и узнавать вечные темы, повседневные и повсюду, узнавать в них прохожих и найти скелеты в своем шкафу. "Иванов" – притча, считает Чащин. Он адаптировал пьесу под день сегодняшний с помощью музыки, мультимедиа, сценографии. Чеховский текст же не тронут – табу режиссера.

"Это такая притчевая история. Пьесе больше ста лет. Если брать ее сейчас, люди так же разговаривают – я слышу этот текст сегодня. И через сто лет эта пьеса будет работать, она вне времени. Я занимаюсь русским психологическим театром. Все, что мы делаем, – разбор по Станиславскому. Полмесяца мы сидели за столом, разговаривали – кто, откуда пришел, кем он работает. Мы все переводили на сегодняшний день, чтобы актер понимал, что он делает. Иванов должен девять тысяч рублей. Девять тысяч рублей на сегодня – это сколько? Это пять с половиной миллионов рублей. Иванов должен пять с половиной миллионов рублей Лебедевой", – пояснил режиссер.

Отдельная тема – про правильность произношения самой популярной русской фамилии. Исторически ударение в фамилии падало на первый слог, тогда как со временем перебралось на последний. Чащин настаивает на чистоте чеховского текста, благодарит тюменскую драму за верный акцент.

Львов: Я пришел сюда как честный человек, чтобы раскрыть вам глаза, и прошу вас выслушать меня. Саша: Что вы можете сказать? Что вы честный человек? Это весь свет знает! Вы лучше скажите мне по чистой совести: понимаете вы себя или нет! Вошли вы сейчас сюда как честный человек и нанесли ему страшное оскорбление, которое едва не убило меня; раньше, когда вы преследовали его, как тень, и мешали ему жить, вы были уверены, что исполняете свой долг, что вы честный человек. Вы вмешивались в его частную жизнь, злословили и судили его где только можно было, забрасывали меня и всех знакомых анонимными письмами,— и все время вы думали, что вы честный человек. Думая, что это честно, вы, доктор, не щадили даже его больной жены и не давали ей покоя своими подозрениями. И какое бы насилие, какую жестокую подлость вы ни сделали, вам все бы казалось, что вы необыкновенно честный и передовой человек! Иванов (смеясь): Не свадьба, а парламент! Браво, браво!..

Роли

О том, что Данил Чащин будет ставить в тюменской драме Чехова, стало известно еще в июне 2019 года, тогда же прошел кастинг на роли. С сентября артисты стали работать по пьесе – по методике режиссера, как отметила исполнительница одной из главных ролей Марина Кошеляева. Актриса прибыла в труппу в августе, персонаж Саши Лебедевой – ее дебют в главной роли в Тюмени.

"Мне было сложно морально. Я впервые столкнулась с подходом Данила Чащина. Разбор роли проходил очень долго, были интервью, мы вели инстаграм-странички. Сложно было эту роль подложить под наше время – представить, что Саша Лебедева существует в настоящем времени", – поделилась своим восприятием Марина Кошеляева.

Играла живо, зазывно, "Верю!". Заслуга это артистки или работа режиссера – судить невозможно, однако первым зрителям, посмотревшим спектакль на генеральном прогоне, Марина Кошеляева понравилась.

Ее временами будет менять Софья Илюшина, для остроты зрения зрителя, чтобы могли сравнивать и обсуждать постановку, поясняют маркетологи театра. Тот же маркетинговый ход заставил меняться образами Сергея Скобелева и Александра Тихонова. Артисты, впрочем, рады примерить обе рубахи на свой кафтан. 6 декабря, в премьерный день, Сашу сыграла Софья Илюшина, Сергей Скобелев – Лебедева, а Иванова – Александр Тихонов. Персонажи непростые, играть тяжело, признались артисты.

"Кого больше нравится играть? Спросите меня об этом через год. Да, тяжело, да, нелегко, да, интересно, да, сложно. Да – с любовью", – прокомментировал Тихонов.

Ирина Ромашкина