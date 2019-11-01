Тобольская актриса взяла приз за лучшую женскую роль Всероссийского театрального фестиваля

| Фото: Ольги Мачитовой, Тобольский драматический театр | Фото: Ольги Мачитовой, Тобольский драматический театр

Лучшую женскую роль сыграла актриса Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова Ирина Полыгалова на IV Всероссийском театральном фестивале "Сотоварищи", который завершился в г. Тара (Омская область).

Она воплотила великую княжну Ольгу Романову в спектакле "Медведь", автором которого стал главный режиссер Тобольского драматического театра Валерий Медведев, костюмы и сценографию создал Заслуженный работник культуры России Виктор Моор.

"Пьеса написана по запискам комиссара Панкратова, который был приставлен к семье бывшего царя в Тобольске. Она повествует о том, как могла бы проходить репетиция Романовыми домашнего спектакля по произведению Антона Чехова "Медведь". Моя героиня Ольга Романова - драматический персонаж, репетирующий при этом комедийную роль. Показывать такую "игру в игре" сложно и интересно, - рассказала Ирина Полыгалова. - На тобольской сцене я 13 лет, глубоких и значимых героинь было много, но из более 60 ролей роль великой княжны для меня стала одной из ключевых и любимых".

По данным Тобольского драматического театра, на фестивальной сцене в г. Тара артисты сыграли спектакль "Медведь" 55 раз. Впервые же его представили зрителям в 2018 году, приурочив к открытию в Тобольске музея царской семьи Романовых.

"Мы показали его в той же комнате, где люди, которых мы играем, 100 лет назад разыгрывали ту же пьесу. Нас подпитывала невероятная энергетика, может быть поэтому наш спектакль успешен. Мы с актерской командой проделали сложную работу, показав часть истории нашего города. Радостно, что жюри и зрители это оценили", - сказала Ирина Полыгалова.

Спектакль "Медведь" входит в постоянный репертуар Тобольского драматического театра. Увидеть его можно в малом зале.