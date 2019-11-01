Тобольская актриса взяла приз за лучшую женскую роль Всероссийского театрального фестиваля
Лучшую женскую роль сыграла актриса Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова Ирина Полыгалова на IV Всероссийском театральном фестивале "Сотоварищи", который завершился в г. Тара (Омская область).
Она воплотила великую княжну Ольгу Романову в спектакле "Медведь", автором которого стал главный режиссер Тобольского драматического театра Валерий Медведев, костюмы и сценографию создал Заслуженный работник культуры России Виктор Моор.
"Пьеса написана по запискам комиссара Панкратова, который был приставлен к семье бывшего царя в Тобольске. Она повествует о том, как могла бы проходить репетиция Романовыми домашнего спектакля по произведению Антона Чехова "Медведь". Моя героиня Ольга Романова - драматический персонаж, репетирующий при этом комедийную роль. Показывать такую "игру в игре" сложно и интересно, - рассказала Ирина Полыгалова. - На тобольской сцене я 13 лет, глубоких и значимых героинь было много, но из более 60 ролей роль великой княжны для меня стала одной из ключевых и любимых".
По данным Тобольского драматического театра, на фестивальной сцене в г. Тара артисты сыграли спектакль "Медведь" 55 раз. Впервые же его представили зрителям в 2018 году, приурочив к открытию в Тобольске музея царской семьи Романовых.
"Мы показали его в той же комнате, где люди, которых мы играем, 100 лет назад разыгрывали ту же пьесу. Нас подпитывала невероятная энергетика, может быть поэтому наш спектакль успешен. Мы с актерской командой проделали сложную работу, показав часть истории нашего города. Радостно, что жюри и зрители это оценили", - сказала Ирина Полыгалова.
Спектакль "Медведь" входит в постоянный репертуар Тобольского драматического театра. Увидеть его можно в малом зале.