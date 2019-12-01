Надежда Казначеева: Год театра в Тюменской области стал особым

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2019 год - Год театра в России - стал особым для театров региона. Такое мнение высказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева на пресс-завтраке в ресторане "Столица деревень" 17 декабря.

На встрече с журналистами Надежда Казначеева говорила об итогах года, ближайших планах и перспективах на будущее в работе с учреждениями и коллективами Тюменской области. По словам генерального директора ТКТО, уходящий 2019 год наполнил театральную жизнь региона знаменательными событиями.

"2019 год для нас был особым. Тюменская область участвовала во Всероссийском театральном марафоне. Постановка нашего драматического театра "Молодость" была пять раз номинирована на национальную премию "Золотая маска". Премьеры ТБДТ потрясают зрителей, проходят с антрактом. Когда в театр не купить билет - это результат. В репертуарах наших театров очень много постановок: Тобольский драматический театр - одиннадцать спектаклей, Тюменский театр кукол - десять постановок", - напомнила Надежда Казначеева.

Она отметила, что театральные деятели области высоко ценятся на всероссийском уровне, судя по отзывам федеральных экспертов. Так, тюменские кукольники в 2019 году стали лауреатами VI международного фестиваля театров кукол "В гостях у "Арлекина" в Омске. Спектакль "Про умную собачку Соню" завоевал приз за "За сохранение художественных традиций российского детского театра кукол".

В 2020 году в драматическом и кукольном театрах пройдет ремонт, сообщила Надежда Казначеева. Обновление будет в большей части техническим. Кроме того, летом будущего года планируется реализация нескольких гастрольных проектов. А к тюменцам, возможно, приедут с гастролями столичные артисты - в этом направлении ТКТО работает с федеральным гастрольным центром, также переговоры ведутся с тремя московскими театрами.

Ирина Ромашкина