Тюменские дзюдоисты вернулись из Пыть-Яха с медалями

| Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Команда Центра олимпийской подготовки"Тюмень-дзюдо" заняла первое место на детско-юношеском турнире к 89-й годовщине образования Югры, который состоялся в Пыть-Яхе.

Тюмень представили воспитанники Алексея Буклаускаса, Татьяны Беляевой и Эдуарда Котова, сообщает пресс-служба Центра.

Победителями в своих категориях стали Дмитрий Кородян, Гасан Гаджиисмаилов, Бекхан Дербичев и Дарья Стародумова. Серебряные медали завоевали Дмитрий Федоров и Иван Лобанов. Бронза на счету Богдана Бабия и Кирилла Фокина, Амирана Бозиева, Альберта Халитулина и Никиты Седляра, Ивана Манова и Егора Мурзина.

По сумме личных результатов команда "Тюмень-дзюдо" заняла первое место, на втором месте спортсмены из тюменского "Центра дзюдо" и на третьем – представители Нефтеюганска.