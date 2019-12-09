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Тюменские дзюдоисты вернулись из Пыть-Яха с медалями 

Спорт, 19:05 09 декабря 2019

центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Команда Центра олимпийской подготовки"Тюмень-дзюдо" заняла первое место на детско-юношеском турнире к 89-й годовщине образования Югры, который состоялся в Пыть-Яхе.

Тюмень представили воспитанники Алексея Буклаускаса, Татьяны Беляевой и Эдуарда Котова, сообщает пресс-служба Центра.

Победителями в своих категориях стали Дмитрий Кородян, Гасан Гаджиисмаилов, Бекхан Дербичев и Дарья Стародумова. Серебряные медали завоевали Дмитрий Федоров и Иван Лобанов. Бронза на счету Богдана Бабия и Кирилла Фокина, Амирана Бозиева, Альберта Халитулина и Никиты Седляра, Ивана Манова и Егора Мурзина.

По сумме личных результатов команда "Тюмень-дзюдо" заняла первое место, на втором месте спортсмены из тюменского "Центра дзюдо" и на третьем – представители Нефтеюганска.

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# дзюдо , Пыть-Ях

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