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Пятьдесят человек эвакуировали из "Уют-центра" в Тюмени

Происшествия, 15:57 09 декабря 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

50 человек эвакуировали из "Уют-центра" на ул. Мира, 1 в Тюмени 9 декабря, сообщает региональное управление МЧС России.

Сообщение о возгорании вытяжки в помещении прачечной поступило в 13 часов 30 минут. "В 13 часов 35 минут на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из вентиляционной шахты двухэтажного здания. В 14 часов 7 минут на площади 70 квадратных метров пожар был локализован", — рассказали в ведомстве.

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В 14 часов 13 минут открытое горение ликвидировано.

В тушении приняли участие 43 огнеборца и 14 единиц основной и специальной техники.

Пострадавших и погибших нет. Добавим, всего из здания эвакуировали 50 человек, 25 из них — обслуживающий персонал. Причину и ущерб устанавливают.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , эвакуация

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