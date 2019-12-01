Кузютина, Давыдова, Могушков и Занкишиев сразятся на турнире мастеров в Китае

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские спортсмены в составе сборной России сразятся на одном из самых престижных международных турниров по дзюдо - "Мастерс" - в китайском городе Циндао с 12 по 14 декабря.

В составе национальной команды выступят 4 представителя Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо": бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Кузютина (до 52 кг, 3 место рейтинга IJF); дважды бронзовый призер личных чемпионатов мира Муса Могушков (до 73 кг, 14 место рейтинга IJF); бронзовый призер чемпионата Европы Казбек Занкишиев (до 100 кг, 16 место рейтинга IJF); серебряный призер чемпионатов Европы среди смешанных, бронзовый призер первенства Европы среди юниорок до 23 лет Дарья Давыдова (до 63 кг, 11 место рейтинга IJF), сообщает ЦОП.

Заявки на участие подали почти 450 спортсменов из 67 стран мира, входящие в элиту мирового дзюдо и занимающие лидирующие строчки рейтинга Международной Федерации дзюдо (IJF). С 2019 года принято решение топ-16 заменить на топ-36 лучших в своих весовых категориях, причем в случае отказа от участия возможность замены дзюдоиста отсутствует, таким образом, количество спортсменов будет меньше. Отметим, что призеры турнира значительно увеличат количество своих очков, так чемпион получит 1 тыс. 800, второй призер – 1 тыс. 260 и третий – 900.

Онлайн-результаты на сайте www.ippon.org. Финальные поединки будут начинаться в 17 часов ежедневно по местному времени (опережает тюменское на три часа).