Соперника тобольского БК "Нефтехимик" сняли с чемпионата за договорной матч

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский БК "Нефтехимик" не сыграет в ближайших домашних матчах российской суперлиги 2.

Встречи с тульским "Арсеналом" отменены в связи с исключением клуба из числа участников чемпионата.

Исполком Российской федерации баскетбола принял решение применить санкции к участникам матча "Арсенал" — "Динамо" Ставрополь. Встреча завершилась со счетом 82:67. В концовке матча обе команды перестали забивать друг другу мячи. Баскетболисты использовали все отведенные на атаку 24 секунды, не пытаясь при этом бросить по кольцу. Кроме того, игроки не реализовали несколько штрафных.

Результат матча "Арсенал" — "Динамо" аннулирован, обеим командам засчитано техническое поражение. Тульский "Арсенал" исключен из второго дивизиона Суперлиги.

Таким образом, "Нефтехимик" и все команды, которым предстояли игры с БК "Арсенал" получат по два очка за матч с сохранением всех прошедших результатов.

Тобольские баскетболисты пропускают второй тур подряд. Ранее в Тобольск из-за финансовых трудностей не приехал БК "Эльбрус" из Черкесска.

Как рассказал главный тренер тоболяков Дмитрий Тараканов, отсутствие игровой практики не идет на пользу команде.

"Из-за отмены двух подряд домашних туров у нас получился перерыв практически в четыре недели. Надеюсь, нас не сильно выбьет из игрового ритма. Сейчас займемся ОФП, постараемся залечить травмы, чтобы оптимально подготовиться к выездным играм в Ростове и Майкопе. Выезд сложный, будем играть в каждой игре на максимум", - отметил Дмитрий Тараканов.

Следующие матчи Нефтехимик проведет в Ростове-на-Дону 21 и 22 декабря. Тоболяки сыграют с местным клубом "Барс-РГЭУ"

Евгений Новоселов