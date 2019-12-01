Городской чемпионат соберет в Тюмени сто гиревиков

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 100 спортсменов примут участие в городском чемпионате по гиревому спорту, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования пройдут в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 14 декабря. Торжественное открытие чемпионата - в 11 часов.

На участие заявились более сотни спортсменов – мужчин и женщин в различных весовых категориях. Их ждет классическое двоеборье, общекомандный зачет и командная эстафета.

Победители получат медали, дипломы и кубки.