Более шестидесяти дворов и двадцать общественных пространств преобразились в регионе в 2019 году

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

67 дворовых территорий и 20 общественных пространств в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковском округе и Тюменском районе благоустроены в 2019 году благодаря реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом рассказали на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

В консолидированном бюджете региона на эти цели было предусмотрено 1,3 млрд рублей, в том числе более 292 млн рублей – средства федерального бюджета.

Программа по формированию комфортной городской среды реализуется в Тюменской области на системной основе уже более десяти лет. Для жителей создают современное и удобное пространство, благоустраивают городские площади и набережные, формируют пешеходные зоны, высаживают деревья в скверах, парках и дворах. Территории, прилегающие к многоквартирным домам, преображаются с учетом новых требований времени: увеличивается количество парковочных мест, строятся безопасные детские игровые комплексы, ремонтируются проезды и тротуары, устанавливаются ограждения и опоры освещения.

Кроме того, на всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах победителями стали Ишим с заявкой по обустройству бульвара Белоусова и Тобольск, предложивший концепцию благоустройства и развития Базарной площади и ул. Мира. На реализацию проектов из федерального бюджета выделено 170 млн рублей. В 2019 году разрабатывается проектная документация по этим объектам, строительно-монтажные работы запланированы на 2020 год.

"Формирование городского пространства и комфортной среды – это результат совместной работы многих структур, включая органы государственной власти региона и местного самоуправления и, конечно, самих жителей. У нас есть хороший опыт в этой сфере, мы продолжим и дальше делать эту работу качественно на благо наших земляков", – подчеркнул Александр Моор.