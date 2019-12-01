Александр Моор торжественно вручил паспорта юным тюменцам

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Получение первого паспорта – важное событие в жизни каждого человека. Оно говорит о появлении прав и обязанностей гражданина Российской Федерации. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, вручая паспорта юным жителям региона 12 декабря.

Главный документ гражданина России из рук губернатора торжественно получили 26 школьников из городов и районов Тюменской области. Среди них – победители и призеры всероссийских и международных олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, спортсмены, отличники учебы, активисты российского движения школьников и волонтеры.

Глава региона назвал символичным, что паспорта ребятам вручают в День Конституции. По его словам, этот закон является основой всей правовой системы и определяет общую ответственность каждого гражданина за настоящее и будущее Родины.

"Отныне вы – полноправные граждане нашей страны. Искренне верю, что вы сохраните любовь и привязанность к родной земле. Уверен, у вас все получится и ваши успехи приумножатся на благо Тюменской области и всей России", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор добавил, что важно не только стать образованными людьми и грамотными профессионалами, но и быть активными гражданами, ответственными за судьбу своей страны. Особо поблагодарил губернатор родителей юных граждан. Он выразил уверенность, что ребята вырастут настоящей опорой для них и всей страны.

Юная жительница Тюмени София Темникова в ответном слове поблагодарила всех присутствующих. "Я родилась в необыкновенной стране, которой я восхищаюсь и которую люблю. Своей малой Родиной считаю Тюмень, где я родилась, сказала первые слова, сделала первые шаги, пошла в школу и нашла любимое дело. И здесь я получаю свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Искренне верю в то, что мы будем делать все для дальнейшего процветания и благосостояния нашего города и нашей страны", - сказала тюменка.

Глава региона еще раз поздравил ребят с получением первых паспортов и пожелал школьникам крепкого здоровья, благополучия, удачи. "Главное - верить в себя и смело идти к своей мечте", - напутствовал губернатор.

Любовь Голышева